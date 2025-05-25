На этот раз воздушную тревогу объявили в 22:40. В мэрии города призвали одесситов находиться в безопасных местах. По сообщениям мониторинговых каналов, над морем собралась группа из десяти беспилотников.

Часть приблизилась к городу, их встретили огнем защитники одесского неба.

Напомним, что россияне атакуют Одессу и другие регионы Украины практически каждую ночь. Причем этой ночью они совершили самый массовый обстрел страны, применив для этого, помимо дронов, крылатые и баллистические ракеты. Досталось и Одессе.

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