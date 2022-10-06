Ситуация в Одессе на 6 октября: налет дронов, днем будет взрыв

Юг Украины, в том числе Одесса ночью был атакован 9 дронами-камикадзе. Также в Одессе нашли опасные остатки крылатой ракеты. Днем их уничтожат.

Об этом в утреннем обращении рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, ночь в Одесском регионе опять прошла тревожно, под сигналы воздушной тревоги. Враг опять атаковал нас дронами-камикадзе, так же, как и территорию Николаевской и Херсонской областей.

По информации Воздушного командования «Юг» в общем было сбито 9 девять таких аппаратов. При этом угроза повторных атак как дронами, так и ракетами остается очень высокой. Этой ночью семь ракет попали в Запорожье. Одна из них полностью разрушила жилую многоэтажку. Есть погибшие и раненные, еще остаются люди под завалами.

Сергей Братчук отметил, что если вы увидите на дороге или в другом месте неизвестный предмет, ни в коем случае его не трогать, даже если он кажется безопасным. Так, вчера был обнаружен фрагмент крылатой ракеты врага, оставшийся после одного их предыдущих обстрелов. Сегодня его уничтожат контролируемым взрывом. Взрыв будет слышно в одном из районо области. В этой связи жителей просят не беспокоиться.