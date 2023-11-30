Ночная атака дронов на Одесщину: есть прилеты

Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.

В сообщении говорится, что БпЛА типа «Shahed-131/136» заходили на удар как с акватории Черного моря, так и по сложным траекториям курсировали из области в область, разведывая и истощая системы противовоздушной обороны.

Вчера, в результате работы подразделений противовоздушной обороны, было уничтожено 8 БпЛА:

5 в Одесской области, по 1 в Винницкой, Днепропетровской и Херсонской областях.

Но на Одесщине есть и прилет вражеского беспилотника — повреждено неиспользовавшееся здание. Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Читайте также: Одесский регион защитят дополнительными мощными системами ПВО, – президент Зеленский

Всего за ночь на 30 ноября 2023 года противник атаковал 20 ударными БпЛА типа «Shahed». В результате боевой работы уничтожены 14 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях государства.

Напомним, вчера вечером, 29 ноября, воздушную тревогу в области объявили в 20.16.

Руководитель Одесской военной администрации Олег Кипер предупредил жителей области об опасности.

А жители Одессы услышали взрывы в 20.55 и 21.05. О попадании в городе не сообщается.