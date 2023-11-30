Ночная атака дронов на Одесщину: есть прилеты

Вчера поздно вечером, 29 ноября, в Одесской области звучала воздушная тревога — враг атаковал область дронами камикадзе, зашедшими из акватории Черного моря. Над Одесщиной были сбиты 5 беспилотников.
Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.
В сообщении говорится, что БпЛА типа «Shahed-131/136» заходили на удар как с акватории Черного моря, так и по сложным траекториям курсировали из области в область, разведывая и истощая системы противовоздушной обороны.
Вчера, в результате работы подразделений противовоздушной обороны, было уничтожено 8 БпЛА:
5 в Одесской области, по 1 в Винницкой, Днепропетровской и Херсонской областях.
Но на Одесщине есть и прилет вражеского беспилотника — повреждено неиспользовавшееся здание. Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.
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Всего за ночь на 30 ноября 2023 года противник атаковал 20 ударными БпЛА типа «Shahed». В результате боевой работы уничтожены 14 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях государства.
Напомним, вчера вечером, 29 ноября, воздушную тревогу в области объявили в 20.16.
Руководитель Одесской военной администрации Олег Кипер предупредил жителей области об опасности.
А жители Одессы услышали взрывы в 20.55 и 21.05. О попадании в городе не сообщается.