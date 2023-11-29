Одесскую область атакуют вражеские дроны: в областном центре раздались взрывы

Мощун: как восстанавливается село, остановившее врага перед Киевом Чем ближе к селу Мощун, что возле Гостомеля, тем больше обочины и леса изрезаны окопами, блиндажами, поднавесами. Это остатки боевых позиций — именно здесь украинские защитники сдерживали российскую орду на подступах к Киеву. До конца марта 2022 года в этих местах шли жестокие бои. Оборону держали военные 72-й бригады ВСУ. По официальным данным, шквальным вражеским огнем более 70% жилых домов в селе были уничтожены, остальные — изуродованы. ПОДРОБНЕЕ

Война, день 644: уничтожено более тысячи оккупантов, 21 дрон и 2 крылатые ракеты Сегодня, 29 ноября, начались шестьсот сорок четвертых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Всего враг нанес 14 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов с РСЗО. ПОДРОБНЕЕ