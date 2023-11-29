Одесскую область атакуют вражеские дроны: в областном центре раздались взрывы

Вечером, 29 ноября, россияне запустили со стороны Черного моря в направлении Одесской области группу ударных «шахедов». В Одессе раздаются взрывы.
Воздушная тревога в области объявлена в 20:16.
«Шахеды» двигаются в направлении Черноморска и Одессы, сообщили в Воздушных силах. Еще несколько групп БпЛА двигаются по акватории Черного моря в направлении Одесщины.
Руководитель Одесской военной администрации Олег Кипер предупреждает об опасности.
Взрывы в Одессе раздались в 20:55 и 21:05. Предварительно, работает ПВО.