Нічна атака дронів на Одещину: є влучання

Про це повідомляють в Силах оборони півдня України.

У повідомленні йдеться, що БпЛА типу “Shahed-131/136” заходили на удар як з акваторії Чорного моря, так і за складними траєкторіями курсували з області в область, розвідуючи та виснажуючи системи протиповітряної оборони.

Вчора, в результаті роботи підрозділів протиповітряної оборони, було знищено 8 БпЛА:

5 на Одещині, по 1 на Вінниччині, Дніпропетровщині і Херсонщині.

Але на Одещині є й прильот ворожого безпілотника – пошкоджено будівлю, яка не використовувалася. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих людей немає.

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Всього за ніч на 30 листопада 2023 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed». В результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави.

Нагадаємо, вчора увечері, 29 листопада, повітряну тривогу в області оголосили о 20:16.

Керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер попередив мешканців області про небезпеку.

А мешканці Одеси почули вибухи о 20:55 та 21:05. Про влучання у місті не повідомляється.