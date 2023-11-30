Новини Одеси та Одеської області

Нічна атака дронів на Одещину: є влучання

Нічна атака дронів на Одещину: є влучання

Вчора пізно увечері на Одещині лунала повітряна тривога – ворог атакував область дронами камікадзе, які зайшли з акваторії Чорного моря. Над Одещиною було збито 5 безпілотників.

Про це повідомляють в Силах оборони півдня України.

У повідомленні йдеться, що БпЛА типу “Shahed-131/136” заходили на удар як з акваторії Чорного моря, так і за складними траєкторіями курсували з області в область, розвідуючи та виснажуючи системи протиповітряної оборони.

Вчора, в результаті роботи підрозділів протиповітряної оборони, було знищено 8 БпЛА:

5 на Одещині, по 1 на Вінниччині, Дніпропетровщині і Херсонщині.

Але на Одещині є й прильот ворожого безпілотника – пошкоджено будівлю, яка не використовувалася. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих людей немає.

Читайте також: Одеський регіон захистять додатковими потужними системами ППО, – президент Зеленський

Всього за ніч на 30 листопада 2023 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed». В результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави.

Нагадаємо, вчора увечері, 29 листопада, повітряну тривогу в області оголосили о 20:16.

Керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер попередив мешканців області про небезпеку.

А мешканці Одеси почули вибухи о 20:55 та 21:05. Про влучання у місті не повідомляється.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати