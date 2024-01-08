Новости Одессы и Одесской области

Обстрел Украины утром 8 января: куда летят ракеты и какие последствия (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Обстрел Украины утром 8 января: куда летят ракеты и какие последствия (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Утро 8 января 2024 года началось для украинцев с воздушной тревоги по всей стране. Россия снова массово запускает ракеты. Причем, в этот раз вражеский удар совпал по времени с природной стихией: в разных частях Украины наблюдается сильный ветер, дождь и снег.

Как и в прошлые разы, россия использует для своей атаки ракеты разных типов: крылатые, баллистические, аэробаллистические. Предварительно известно, что основное направление удара — север Украины (Харьков), центр (Днепропетровская область) и запад (Львовская и Хмельницкая области).

Судя по числу вражеских самолетов в воздухе, а их до двух десятков, и эта российская атака будет предельно массовой — агрессоры используют для атаки около 100 ракет.

Читайте также: Одесситы всем домом спели во время атаки (видео)

Обновлено 7:30

Харьков, Днепропетровская и Запорожская области атакованы баллистическими ракетами С-300/С-400. Киевская — сверхзвуковыми «Кинжалами». Крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации в воздушном пространстве западных областей, в первую очередь — Хмельницкой.

Обновлено 7:45

В Харьковской областной военной администрации сообщили, что оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается. На эту минуту – без пострадавших. Информация обновляется.

В Харьковской области в г. Змиев (Чугуевский район) зафиксировано попадание в частный дом. Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить