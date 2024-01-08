Обстрел Украины утром 8 января: куда летят ракеты и какие последствия (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Утро 8 января 2024 года началось для украинцев с воздушной тревоги по всей стране. Россия снова массово запускает ракеты. Причем, в этот раз вражеский удар совпал по времени с природной стихией: в разных частях Украины наблюдается сильный ветер, дождь и снег.
Как и в прошлые разы, россия использует для своей атаки ракеты разных типов: крылатые, баллистические, аэробаллистические. Предварительно известно, что основное направление удара — север Украины (Харьков), центр (Днепропетровская область) и запад (Львовская и Хмельницкая области).
Судя по числу вражеских самолетов в воздухе, а их до двух десятков, и эта российская атака будет предельно массовой — агрессоры используют для атаки около 100 ракет.
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Обновлено 7:30
Харьков, Днепропетровская и Запорожская области атакованы баллистическими ракетами С-300/С-400. Киевская — сверхзвуковыми «Кинжалами». Крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации в воздушном пространстве западных областей, в первую очередь — Хмельницкой.
Обновлено 7:45
В Харьковской областной военной администрации сообщили, что оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается. На эту минуту – без пострадавших. Информация обновляется.
В Харьковской области в г. Змиев (Чугуевский район) зафиксировано попадание в частный дом. Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте.