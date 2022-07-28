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Ночью горел Одесский порт (фото, видео)

Ночью горел Одесский порт (фото, видео)

По информации пожарных, ночью 28 июля 2022 там загорелись пиломатериалы. Пожар был потушен. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает телеграм-канал «Одесской Жизни», в ночь на 28 июля в службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории морского торгового порта в городе Одесса.

На месте спасатели установили, что горят пиломатериалы, а именно необработанная древесина.

спасатели тушат пожар в порту спасатели тушат пожар в порту

Спасатели ликвидировали ночной пожар за полтора часа.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара и ущерб – устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 4 единицы техники и 15 пожарных, от ВПК порта — 2 единицы техники, 9 человек личного состава.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала что в порту Рени произошел взрыв и был был сильный пожар.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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