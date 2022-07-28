Ночью горел Одесский порт (фото, видео)

По информации пожарных, ночью 28 июля 2022 там загорелись пиломатериалы. Пожар был потушен. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает телеграм-канал «Одесской Жизни», в ночь на 28 июля в службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории морского торгового порта в городе Одесса.

На месте спасатели установили, что горят пиломатериалы, а именно необработанная древесина.

Спасатели ликвидировали ночной пожар за полтора часа.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара и ущерб – устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 4 единицы техники и 15 пожарных, от ВПК порта — 2 единицы техники, 9 человек личного состава.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала что в порту Рени произошел взрыв и был был сильный пожар.

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