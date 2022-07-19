В порту Рени прогремел взрыв – что произошло? (фото)

Вечером вторника, 19 июля 2022 года, спасатели ликвидировали масштабный пожар на территории морского порта в городе Рени Измаильского района Одесской области.

Как сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, в 21:23, поступило сообщение о разгерметизации цистерны автомобильного бензовоза, приведшей к взрыву и последующему возгоранию на территории порта Рени.

Как выяснилось, загорелись три автоцистерны с горюче-смазочными материалами. В течение получала пожар удалось локализовать и спустя несколько минут успешно ликвидировать. Его площадь составила 600 квадратных метров.

На месте пожара возле сгоревшей автоцистерны нашли тело мужчины.

Также на пожаре получил ожоги работник порта 1978 года рождения. Мужчину в тяжелом состоянии, с 95% ожогами тела, доставили на скорой в реанимацию Ренийской больницы.

На месте пожара работали 25 сотрудников ГСЧС на 5 единицах техники.