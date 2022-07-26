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В Арцизе взорвался тепловоз: есть пострадавшие

В Арцизе взорвался тепловоз: есть пострадавшие

Трех человек с ожогами госпитализировали в Одесской области. Они пострадали при взрыве тепловоза в городе Арциз. Рабочие нарушили правила безопасности сварочных работ.

О происшествии сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Спасатели отметили, что отметили, что на территории депо взорвался тепловоз. Сообщение о происшествии поступило на номер 101 службы спасения.

Прибыв на место, спасатели установили, что горит локомотив и горючего возле него. Пожар на площади 65 м² был ликвидирован в 15:28, для этого привлекли пять единиц техники и 22 спасателя.

В результате возгорания травмировались три человека, их госпитализировали с ожогами 40-50% тела. Как сообщили в ГСЧС, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности во время сварочных работ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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