Над Украиной сбито 6 баллистических ракет и обезврежено 245 вражеских дрона

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 24 мая противник ударил по территории Украины 14-ю баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23». Атакованы Киев, а также Днепропетровская, Одесская и Запорожская области.

Также в течение ночи враг атаковал 250-ю ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Основным направление вражеской атаки стала украинская столица.

По состоянию на утро субботы, 24 мая, силы противовоздушной обороны сбили 6 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23» и обезвредили 245 «шахедов» на востоке, севере, юге и в центре страны. Из них 128 были сбиты огневыми средствами поражения, а 117 – локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина, Одесская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.

Ночной удар по Киеву: горящие дома и дроны с «начинкой»

По информации спасателей, этой ночью вследствие удара российских террористов по Киеву в Соломенском и Оболонском районах столицы возникли пожары в многоэтажках. А в Святошинском районе горело нежилое здание, где хранились лакокрасочные материалы

В настоящее время все пожары ликвидированы.

Под Киевом, в городе Березань обломки дрона упали на частный жилой дом. На месте обнаружены двое пострадавших.

В местных пабликах сообщают, что дроны, которыми ночью атаковали столицу, были «нафаршированы» металлическими элементами.

По данным правоохранителей, в результате ночной атаки в Киеве пострадали 15 человек.

В Соломенском районе обломки БпЛА попали в квартиру на 5-м этаже, из-за чего началось возгорание. Пострадали 7 человек в возрасте от 35 до 63 лет.

В Днепровском районе пострадала супружеская пара 41 и 40 лет: к ним в квартиру на 5-м этаже тоже залетел обломок.

В Оболонском районе в результате атаки повреждены 4 этажа 9-тажного жилого дома. За помощью к медикам обратились пятеро пострадавших.

Раненого также выявили в Голосеевском районе столицы.

Кроме того, в Броварском и Бориспольском районах Киевской области пострадали три человека.

В Броварском районе в результате падения обломков российского беспилотника пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали. Кроме того, повреждены автомобиль и частный дом.

В Бориспольском районе пострадала 43-летняя женщина, ее госпитализировали. Также поврежден частный дом.

В Вышгородском районе повреждены два частных дома.

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