Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на военного эксперта Александра Коваленко.

Во время атаки россияне применили ударный дрон, который ранее не фиксировали наши силы ПВО. По словам эксперта, от “шахедов” он отличается по своей аэродинамической схеме и визуально напоминает БПлА “Ланцет”, но большего размера.

“С учетом имеющихся контуров, можно предположить, что это была увеличенная в размерах версия ББ “Скальпель” или «Ланцет-3». Хотя. Скорее, нечто куда большее по размерам и мощнее”, — пишет Коваленков телеграм.

Необычным было и то, что россияне совершили налет в дневное время суток, «когда визуальная фиксация цели намного проще и эффективнее ущерба». Впрочем, к этому оккупанты прибегли сознательно, чтобы испытать свое очередное изделие в “максимально сложных условиях”, считает эксперт.

“Похоже, Одесса и область, продолжают оставаться для РОВ полигоном в вопросах испытаний, как новых средств поражения, так и тактики их применений”, — подытожил Коваленко.

Как сообщалось, утром 23 мая дроны РФ атаковали Одессу. По уточненной информации властей, в пригороде Одессы поврежден частный дом. Пострадали два человека.

Ранее мы сообщали, что Одещину атаковали новым типом дронов с искусственным интеллектом







