Николаевскую дорогу начнут расширять совсем скоро: что изменится

В июне городские власти заявили о планах добавить еще одну полосу к Николаевской дороге. Так они рассчитывают справиться с заторами на пути с поселка Котовского в центр Одессы. И вот, озвучены сроки начала работ.

Подробности сообщил руководитель департамента транспорта Одесского городского совета Артем Сидоренко.

По словам чиновника, сейчас проходят тендерные процедуры по определению исполнителя. Они должны закончится до конца сентября.

И уже в октябре начнется первый этап работ.

Николаевскую дорогу расширят с пяти полос до шести. Также на ней установят 15 металлоконструкций, 98 новых дорожных знаков, 41 реверсивный светофор и обустроят две выделенные полосы общественного транспорта.

При этом ширина проезжей части не увеличится. Новую полосу добавят за счет изменения разметки и сужения существующих полос.

Когда работы закончатся, на Николаевской дороге будут две реверсные полосы в центре, а крайние правые полосы в часы пик будут предназначаться для общественного транспорта.

Получится, что утром в направлении Пересыпи и центра, а вечером – в сторону поселка Котовского будут действовать четыре полосы. Одна из них при этом будет предназначена для автобусов и маршруток, три останутся для легкового и грузового транспорта.

После того, как завершится реконструкция Николаевской дороги, городские власти намерены заняться оптимизацией движения на проспекте Добровольского, Южной дороге, улицах Атамана Головатого и Черноморского казачества. Все эти магистрали, как и Николаевская дорога, связывают поселок Котовского с Пересыпскими мостами, и, далее, с отельными районами Одессы.

«Одесская Жизнь» уже сообщала, что количество полос для движения транспорта по Николаевской дороге увеличат до шести. Это должно повысить пропускную способность единственной автомагистрали, ведущей к жилмассиву Котовского.

Ранее для общественного транспорта, который возит людей с поселка Котовского, уже выделили отдельную полосу на дороге. “Одесская жизнь” разбиралась, почему эта попытка дала сбой.

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