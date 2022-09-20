Николаевский губернатор Виталий Ким поселился в Одессе?

В российских медиа распространяют новый фейк – что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким переехал жить в Одессу, потому что боится за свою жизнь.

О фейке рассказал сам Виталий Ким в своем телеграм-канале.

Где-то попалось в интернете, что распространяют, будто я сбежал в Одессу. Россияне совсем с ума сошли. Куда ехать? Зачем? Обстрелов стало меньше, мы продвигаемся вперед. Новые укрепления уже надо делать ближе к Херсону. Мы идем вперед!

— сказал глава Николаевской ОВА.

Ранее в российских СМИ распространили информацию, что Виталий Ким пропал из Николаева и, якобы, поселился в Одессе. Переезд фейкометы объяснили тем, что Ким опасается покушения на себя, в том числе путем ракетного удара.

Свою небылицу они сопровождают фотографией объявления о розыске Виталия Кима, которыми, якобы, увешан Николаев.

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