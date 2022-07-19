Соседний с Одессой город хотят закрыть на въезд и выезд: там проведут зачистку

Николаев могут закрыть на несколько дней на въезд и выезд, введя круглосуточный комендантский час. В это время там проведут зачистку – будут выявлять диверсантов и коллаборантов.

О таких планах рассказал Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, сообщает телеграм-канал «Одесской Жизни».

В его планах «закрыть» областной центр, установив там на несколько дней круглосуточный комендантский час для зачистки от коллаборационистов россиян.

Наиболее важные и интересные новости в Telegram-канале «Одесской Жизни». Подписывайтесь, чтобы быть в курсе самой свежей информации

По словам Кима, среди таких есть «идейные», есть «отчаявшиеся», есть «те, кто не думает о последствиях», а также «решившие заработать». Он говорит, что предателей единицы, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы среди других горожан.

Мы это хотим прекратить на корню. У нас есть идеи по комендантскому часу. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем всех плохих людей,

– сообщил Виталий Ким.

Сейчас областные власти формируется вместе с СБУ порядок действий.

Служба [безопасности Украины] и так работает хорошо. Но сейчас будет больше информации, которую мы сможем проработать. Эта мысль мне понравилась. Мы ее точно реализуем и посмотрим на результат,

– заверил Ким.

Николаев обстреливают почти каждый день. Россия бьет по нему ракетами и из РСЗО «Ураган». Из-за этого гибнут мирные жители, разрушается городская инфраструктура. В городе периодически выявляют наводчиков и корректировщиков вражеского огня.

На фото: разрушенное российской ракетой здание Николаевской ОГА