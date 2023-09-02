Несломленных одесситов поздравили с Днем города патриотичным роликом (видео)

Сегодня, в субботу, 2 сентября 2023 года, Одесса отмечает свой день рождения – ей исполнилось 229 лет. Одесская мэрия опубликовала традиционное видеопоздравление с Днем города. Однако в этом году власти решили отойти от привычных стандартов.

На этот раз видеоролик озвучен диктором и в целом вышел максимально патриотическим. А мэру города Геннадию Труханову выделили всего лишь несколько секунд.

На видео отмечается, что в этом году Одесса перенесла много ракетных атак рашистских оккупантов. Но эти атаки не сломили одесситов – напротив, мы стали еще более сильными и сплоченными.

«Одесса держится и поддерживает других. Одесса, как Феникс, восстает из пепла, возрождается и неустанно двигается вперед… Одесситы, жители украинского города – это люд, которые никогда не примут рабства. Мы сильные и непокоренные, а значит непобедимы»,

– сказано в тексте видеопоздравления.

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Фото: скриншот с видео