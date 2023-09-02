Изменились ли Одесса и одесситы после 24 февраля? – опрос (видео)

Сегодня, 2 сентября, мы, как всегда, празднуем День города, но после начала полномасштабной войны Одесса отмечает свой день рождения уже совсем по-другому. Каков сейчас наш город? Изменились ли одесситы? Мы спросили об этом у них самих.

Роман: «Я считаю, что Одесса не сильно изменилась. Я сам из Харькова и был здесь до войны 7-8 раз. Сейчас просто уменьшилось количество туристов и иностранцев, в принципе людей стало меньше. А так я считаю, что ни одна война не способна изменить дух этого города. Я для себя когда-то понял, почему Одесса так приятна, почему тут такой колорит: потому, что другие крупные города – это стресс, а Одесса – единственный город-миллионник, где море забирает негатив и дает положительную энергию. Поэтому мне здесь нравится. Но с началом войны мне не хватает Приморского бульвара. Раньше можно было пройтись вечером от Стамбульского парка до памятника Екатерине II, которой уже нет, и Слава Богу. А еще мне не хватает подсветки фонтана у Оперного театра».

Любовь: «Одесса очень изменилась. Люди здесь и были неплохие, дружелюбные, а сейчас еще больше сплотились и помогают друг другу. В то же время все стали не так веселы, но это понятно, потому что сейчас нам не до смеха. В Одессе не забыли, что идет война, здесь пытаются противостоять врагу. Возьмите хотя бы начало войны: как сплоченно все собрались, начали наполнять мешки песком. Разве это не говорит о характере одесситов? В Одессе нет безразличных. Меня очень огорчают разрушения нашей красивой архитектуры из-за ракетных атак, но мы все переживем и победим!»

Михаил: «Приятно то, что многие в Одессе сейчас переходят на украинский язык. Вроде бы сейчас люди стали ближе друг к другу: и в соцсетях, и в личном общении. Хотелось бы, чтобы мы и дальше объединялись и никогда не были разобщенными. Все переживают за Одессу. Я часто слышу, как одесситам звонят из других городов, например, из Кривого Рога или Днепра, и спрашивают, как у нас здесь дела. Но сейчас по всей стране такая ситуация, и нет ощущения безопасности. Люди в Одессе сейчас постоянно находятся в стрессе, и все же пережить войну нам помогает внутреннее состояние. То, что люди чувствуют в Одессе, они не могут почувствовать ни в одном другом городе – это такая частичка позитива в сердце каждого из нас, которая дает нам силы не останавливаться, двигаться только вперед и жить нашу жизнь».

Анатолий: «Люди изменились – это однозначно. Сейчас ценности совсем другие. Если раньше люди думали, как обогатиться, куда поехать отдохнуть, то сейчас они увидели, что их жизнь находится в руках Господа. Даже те, кто раньше не молился, сейчас умоляют о Победе. Я капеллан, и с 2016 года еще ездил на Восток, когда уже отобрали Крым и часть Луганщины и Донетчины. Я слышал эти взрывы там, но никогда не думал, что все это придет в Одессу. Одесситы стали мобильнее: если сначала люди пренебрегали воздушной тревогой, то сейчас наоборот, потому что все увидели последствия вражеских атак. Самое главное – человеческая жизнь, а все остальное – отстроится. Я верю в Победу и желаю, чтобы люди не озлобились, потому что если они это сделают, мы ничем не будем отличаться от напавшего на нас врага».

Стася: «После 24 февраля Одесса сто процентов изменилась – стала более проукраинской. Стало очевидно, что людям это важно, на это есть спрос. Но не стоит считать, что до этого она была совсем другой. Я сама одесситка, живу здесь 30 лет и общаюсь на украинском – это я к тому, чтобы не говорили, будто в Одессе на украинском говорят только приезжие. Я считаю, что у нас правильный вектор развития: как мы начали со сноса Екатерины II, так и нужно продолжать. Одесситы не забывают о войне – только пару недель назад ракета прилетела рядом с домом, где жила я и где до сих пор живут мои родители. Потому сказать, что в Одессе ничего не происходит – это работать на врага. Одесса работает на Победу, как и любой украинский город. Единственное, что здесь не меняется – это незаконная застройка: она, как была до войны, так и есть в Одессе сейчас. Но, я думаю, что с городскими властями мы будем разбираться уже после Победы».