Горы стекла, изуродованные дома, выбитые окна: Одесса приходит в себя от последствий ночной атаки (фоторепортаж, видео)

В результате ночной атаки «шахедов», в многоэтажке в Хаджибейском районе в квартирах совсем нет стены. Из квартир падала мебель, которая валяется во дворе рядом с камнями, которые сыпались во время пожара с верхних этажей.

Сейчас там работает спецтехника, а место ограждено защитной лентой. Для помощи жителям в оформлении заявления на получение материальной помощи работает оперативный штаб.

В Приморском районе пострадали также оставшиеся без окон жилые дома. Значительные повреждения получили и помещения, которые имели стеклянные фасады.

На месте убирают последствия обстрела коммунальщики. Тротуары «украшают» груды стекла, досок, камней, которые взрывной волной выбило из домов.

Как сообщили в Одесском горсовете, по состоянию на 11:00 в Хаджибейском районе повреждения зафиксированы в двух домах — выбиты 29 окон в 21 квартире.

В Приморском районе города повреждения более масштабны – зафиксированы повреждения образовательного учреждения, пострадало 156 квартир в 13 жилых домах – выбито 210 окон.

Кроме того, на одном из домов пострадали около 40% кровли.

На местах работают коммунальные службы и развернуты оперативные штабы.

Также организовано питание для жителей поврежденных домов и коммунальщиков.