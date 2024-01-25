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Горы стекла, изуродованные дома, выбитые окна: Одесса приходит в себя от последствий ночной атаки (фоторепортаж, видео)

Горы стекла, изуродованные дома, выбитые окна: Одесса приходит в себя от последствий ночной атаки (фоторепортаж, видео)

Одесские дома получили новые ранения в результате атаки ударных дронов в ночь на 25 января 2024 года. Коммунальщики с самого утра убирают последствия обстрела – горы стекла, камни, штукатурка, обгоревшие автомобили.

В результате ночной атаки «шахедов», в многоэтажке в Хаджибейском районе в квартирах совсем нет стены. Из квартир падала мебель, которая валяется во дворе рядом с камнями, которые сыпались во время пожара с верхних этажей.

Обстріл 24.01.24
Обстріл 24.01.24
Обстріл 24.01.24

Сейчас там работает спецтехника, а место ограждено защитной лентой. Для помощи жителям в оформлении заявления на получение материальной помощи работает оперативный штаб.

Обстріл 24.01.24
Обстріл 24.01.24
Обстріл 24.01.24

В Приморском районе пострадали также оставшиеся без окон жилые дома. Значительные повреждения получили и помещения, которые имели стеклянные фасады.

Обстріл 24.01.24
Обстріл 24.01.24

На месте убирают последствия обстрела коммунальщики. Тротуары «украшают» груды стекла, досок, камней, которые взрывной волной выбило из домов.

Обстріл 24.01.24
Обстріл 24.01.24
Обстріл 24.01.24

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Как сообщили в Одесском горсовете, по состоянию на 11:00 в Хаджибейском районе повреждения зафиксированы в двух домах — выбиты 29 окон в 21 квартире.

В Приморском районе города повреждения более масштабны – зафиксированы повреждения образовательного учреждения, пострадало 156 квартир в 13 жилых домах – выбито 210 окон.

Кроме того, на одном из домов пострадали около 40% кровли.

На местах работают коммунальные службы и развернуты оперативные штабы.

Обстріл 24.01.24
Обстріл 24.01.24
Обстріл 24.01.24

Также организовано питание для жителей поврежденных домов и коммунальщиков.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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