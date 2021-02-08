Непогода в Одессе: в городе резко взлетели цены на поездки в такси

В Одессе из-за гололеда 8 февраля цены на поездки в такси по сравнению с обычными днями взлетели на 100%.

Об этом сообщает Телеграм-канал Одесса-инфо.

“Сегодня один рейс с Черемушек в центр обойдется в 270-320 грн. Добраться с посёлка Котовского в центр некоторые службы предлагают за 300-350 грн. Таирова-центр – минимальный тариф – 300 грн. Максимальный – 400. Ждать машину в некоторых случаях предлагают 20-30 минут”, – сказано в сообщении.

Напомним, что в связи с непогодой одесситам рекомендовали ограничить передвижение по городу.