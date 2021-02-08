Ухудшение погоды: мэрия просит одесситов не выходить из домов без надобности

Одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы.

Это связано с ухудшением погодных условий в понедельник, 8 февраля. Напомним, ожидается мокруый снег и сильны ветер.

“Просьба не оставлять свои автомобили вдоль дорог. Это затрудняет работу снегоуборочной техники. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице. Также одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей”, – сказано в сообщении на сайте мэрии Одессы.

Напомним, что на Одессу движется циклон “Тристан”.