Непогода обесточила более 40 населенных пунктов на Одесчине

В среду, 27 января, в Одесской области из-за неблагоприятных погодных условий остались без электроснабжения 43 населенных пункта.

По данным ДТЭК «Одесские электросети», наиболее пострадали от отключений света Раздельнянский, Одесский, Измаильский и Белгород-Днестровский районы.

Также энергетики сообщают, что над устранением последствий сильного снегопада работают 89 аварийных бригад. В частности, в работах задействованы 282 энергетика и 110 единиц техники.

Энергетики в первую очередь работают над устранением повреждений на высоковольтных линиях, из-за неисправности которых происходят массовые отключения. После восстановления электроснабжения населенных пунктов энергетики перейдут к ликвидации аварийных повреждений на электросетях отдельных абонентов.

Как сообщалось ранее, из-за сильного снегопада в Одесской области объявили максимальный, «красный», уровень опасности. До завтрашнего вечера синоптики прогнозируют сильную метель, усиление ветра, снежные заносы и налипание мокрого снега.

Фото: Live.KG