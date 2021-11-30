Непогода не отступает: в Одессе опять объявлено штормовое предупреждение

Как и в прошлый раз, опасность могут представлять сильные порывы ветра. Их скорость может достигать 15-18 м/с.

Предупреждение о потенциально опасной погоде сделал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В сообщении синоптиков сказано, что сегодня в Одесском регионе будут наблюдаться опасные метеорологические явления 1 (желтого) уровня опасности. Он означает, что погода может угрожать как людям, так и транспортным средствам.

В Одессе, где из-за ветра на автомобили часто падают деревья и их ветки, такое предупреждение особенно актуально.

Более подробный прогноз погоды на сегодня можно прочитать тут: Погода в Одессе 30 ноября — осторожно, сильный ветер

А на неделю, с 29 ноября по 5 декабря – тут: Недельный прогноз погоды в Одессе — готовимся к дождям и заморозкам

Напомним, что за последнее время это уже третье штормовое предупреждение по Одесскоиу решиону.