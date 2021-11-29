Погода в Одессе 30 ноября: осторожно, сильный ветер

Днем 30 ноября по Одессе и области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, а также предупреждает о сильных порывах ветра.
30 ноября в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-18 м/с.
Температура ночью и днем 2-4°С тепла.
Погода в Одесской области 30 ноября
Облачно с прояснениями.
Ночью без существенных осадков, днем местами дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью и днем 0-5°С тепла.
На автодорогах области видимость ночью и утром местами дымка, видимость1-2 км.
Читайте также: Недельный прогноз погоды в Одессе — готовимся к дождям и заморозкам