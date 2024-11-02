Неосторожное курение погубило одессита и жителя Одесской области

Об этом говорится в сводке областного управления ГСЧС.

Так, днем 1 ноября в Хаджибейском районе Одессы, горела квартира на третьем этаже жилой пятиэтажки на улице Ицхака Рабина. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 2 квадратных метра за считанные минуты. В квартире нашли труп мужчины 1945 года рождения. Выяснилось, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.

Подобный случай произошел в тот же день в селе Богатое Измаильского района, где загорелся частный жилой дом. Менее чем через полчаса пожар был ликвидирован, его общая площадь составила 45 квадратных метров. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего хозяина1956 года рождения. Причиной этого пожара в ГСЧС также назвали неосторожное обращение с огнем во время курения.

Всего, по данным спасателей, за прошедшие сутки ликвидировали 16 пожаров. Из них 5 – в Одессе и 11 – по области, в том числе в 7 случаях горела сухая растительность на общей площади 1,1 Га.

Сутками ранее одесские спасатели ликвидировали в Одессе и области 10 пожаров, на которых погибли три человека.