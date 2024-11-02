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Необережне куріння занапастило одесита та жителя Одеської області

Необережне куріння занапастило одесита та жителя Одеської області

Минулої доби в Одесі та Одеській області на пожежах загинули люди. Причиною їхньої загибелі стало необережне куріння в ліжку.

Про це йдеться у зведенні обласного управління ДСНС.

Так, вдень 1 листопада у Хаджибейському районі Одеси горіла квартира на третьому поверсі житлової п’ятиповерхівки на вулиці Іцхака Рабіна. Пожежники ліквідували загоряння на площі 2 квадратні метри за лічені хвилини. У квартирі знайшли труп чоловіка 1945 року народження. З’ясувалося, що пожежа сталася через необережне поводження з вогнем під час куріння.

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Подібний випадок стався того ж дня у селі Багате Ізмаїльського району, де спалахнув приватний житловий будинок. Менш ніж через півгодини пожежу було ліквідовано, її загальна площа склала 45 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого господаря 1956 року народження. Причиною цієї пожежі у ДСНС також назвали необережне поводження з вогнем під час куріння.

Загалом, за даними рятувальників, минулої доби ліквідували 16 пожеж. З них 5 – в Одесі та 11 – по області, у тому числі у 7 випадках горіла суха рослинність на загальній площі 1,1 Га.

Добами раніше одеські рятувальники ліквідували в Одесі та області 10 пожеж, на яких загинули троє людей.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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