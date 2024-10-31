За сутки в Одессе и области от огня погибли три человека

За вчерашний день одесские спасатели ликвидировали десять пожаров в Одессе и области, в которых погибли три человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Вечером в одноэтажном многоквартирном доме по улице Атамана Чепиги в Пересыпском районе Одессы горело домашнее имущество и мебель в квартире.
Во время тушения пожара обнаружено тело хозяина, 1963 года рождения.
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти рядом расположенные квартиры.
Причину возгорания устанавливают.
Еще один пожар вспыхнул вечером в Подольске. Там по улице Армейская горело домашнее имущество в квартире на 4-м этаже пятиэтажки. К сожалению, во время тушения пожара было обнаружены тела 83-летней хозяйки квартиры и ее 48-летнего сына.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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