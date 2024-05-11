Восхитившее одесситов северное сияние может повториться и следующей ночью

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов.

«Мы еще увидим северное сияние на Одесщине»

По словам ученого, наблюдать северное сияние в Одесской области стало возможным из-за вспышек на Солнце, пик которых пришелся на 8-10 мая:

«По диску Солнца проходила большая группа пятен, происходили вспышки, при этом их количество достигало пятидесяти, среди них были и очень мощные, в сторону Земли. В результате чего произошла большая магнитная буря, мощность которой очень высока»,

– пояснил «Суспiльному» Рябов.

Он также отметил, что если обычно полярное сияние бывает зеленоватым, то в этот раз оно было вишнево-красным.

Кроме того, ученый обратил внимание, что в настоящее время Солнце находится в пике своей солнечной активности, и этот год, скорее всего, будет годом максимума солнечного цикла.

«Я надеюсь, что мы еще увидим северное сияние на Одесщине сегодня вечером, поскольку буря продолжается. Поэтому есть все основания видеть его еще. Увидеть можно с наступлением сумерек»,

– добавил Рябов.

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Почему северное сияние наблюдают все чаще?

Напомним, что, помимо Одесской области, этой ночью необычное природное явление посетило и восточные области Украины – его могли наблюдать в небе над Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областями.

А одесский ученый-эколог Владислав Балинский отмечает, что несмотря на то, что для Украины Северное сияние – явление действительно необычное, его в последнее время наблюдают все чаще, причем во многих странах.

«Поскольку явление происходит в верхних слоях атмосферы (100-300 км над поверхностью), то его одновременно наблюдают на обширной территории. Это не связано с отражательным свойством поверхности. Атомы газов атмосферы Земли испускают фотоны света при бомбардировке ионизированными частицами солнечной плазмы (солнечный ветер). Сила солнечного ветра напрямую зависит от солнечной активности, внешним проявлением которой являются и так называемые коронарные выбросы и электромагнитное излучение.

Скорость солнечного ветра где-то в 250-1000 раз медленнее скорости света, поэтому между возникновением мощных солнечных протуберанцев (вспышек на солнце) и полярным сиянием, которое уже становится привычным для нас, проходит 2-3 дня.»,

– написал Балинский у себя в Facebook, комментируя сегожняшнее природное явление.

По его словам, полярному сиянию предшествовал геомагнитный шторм мощностью 5 из 5 баллов. В последний раз магнитную бурю такой силы наблюдали в 2003 году.