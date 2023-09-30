Новости Одессы и Одесской области

Необъявленный визит: Одессу посетил Высокий представитель Евросоюза

Необъявленный визит: Одессу посетил Высокий представитель Евросоюза

Сегодня, 30 сентября 2023 года, в Одессу с необъявленным визитом прибыл Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

О своем неожиданном визите политик сообщил у себя в Twitter.

«Одесса – красивый исторический город. Он должен быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу. Вместо этого он появляется в новостях как частая мишень путинской войны… Я был свидетелем последствий этой войны, как Украина и Одесса платят высокую цену. Это яркий пример того, как россияне пытаются уничтожить Украину»,

– отмечает Жозеп Боррель.

В Одессе политик успел посетить Свято-Преображенский собор, разрушенный в результате ракетной атаки рашистов в ночь на 23 июля 2023 года.

По его словам, он посетил Одессу, чтобы продемонстрировать Украине поддержку ЕС в ее борьбе и территориальной целостности.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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