Необъявленный визит: Одессу посетил Высокий представитель Евросоюза

Сегодня, 30 сентября 2023 года, в Одессу с необъявленным визитом прибыл Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

О своем неожиданном визите политик сообщил у себя в Twitter.

«Одесса – красивый исторический город. Он должен быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу. Вместо этого он появляется в новостях как частая мишень путинской войны… Я был свидетелем последствий этой войны, как Украина и Одесса платят высокую цену. Это яркий пример того, как россияне пытаются уничтожить Украину»,

– отмечает Жозеп Боррель.

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit. Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war. The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

↓https://t.co/GSaSr71RSW — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023

В Одессе политик успел посетить Свято-Преображенский собор, разрушенный в результате ракетной атаки рашистов в ночь на 23 июля 2023 года.

По его словам, он посетил Одессу, чтобы продемонстрировать Украине поддержку ЕС в ее борьбе и территориальной целостности.

Фото Украинской правды