Необъявленный визит: Одессу посетил Высокий представитель Евросоюза

Сегодня, 30 сентября 2023 года, в Одессу с необъявленным визитом прибыл Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
О своем неожиданном визите политик сообщил у себя в Twitter.
«Одесса – красивый исторический город. Он должен быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу. Вместо этого он появляется в новостях как частая мишень путинской войны… Я был свидетелем последствий этой войны, как Украина и Одесса платят высокую цену. Это яркий пример того, как россияне пытаются уничтожить Украину»,
– отмечает Жозеп Боррель.
Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.
Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.
The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.
↓https://t.co/GSaSr71RSW
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023
В Одессе политик успел посетить Свято-Преображенский собор, разрушенный в результате ракетной атаки рашистов в ночь на 23 июля 2023 года.
По его словам, он посетил Одессу, чтобы продемонстрировать Украине поддержку ЕС в ее борьбе и территориальной целостности.
Фото Украинской правды