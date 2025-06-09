Прогноз погоды в Одессе на 10 июня
Переменная облачность. Ночью кратковременный дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-20°C, днем 25-27°C.
Температура морской воды 19-20°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 10 июня
Переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-20°C, днем 24-29°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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