саженцы

Прогноз погоды в Одессе на 10 июня

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Переменная облачность. Ночью кратковременный дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-20°C, днем 25-27°C.

Температура морской воды 19-20°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 10 июня

Переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-20°C, днем 24-29°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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