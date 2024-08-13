Не можна займатися важкою фізичною роботою: що відзначає церква 13 серпня

13 серпня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

13 серпня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті день пам’яті святого преподобного Максима Ісповідника.

Хто такий святий преподобний Максим Ісповідник

Святий преподобний Максим Ісповідник, що народився приблизно в 580 році в Константинополі в благочестивій християнській родині, здобув значну освіту в філософії, граматиці, риториці та богослов’ї. Спочатку служив при дворі імператора Іраклія, проте згодом залишив світське життя і став монахом. Максим Ісповідник відзначився боротьбою з єрессю монофелітів, яка стверджувала єдину божественну волю Христа, відстоюючи православне вчення про дві волі — божественну і людську. За свою відданість вірі святий Максим зазнав переслідувань, тортур і заслання, і помер у засланні 13 серпня 662 року. Його життя і боротьба стали прикладом непохитної віри і відданості православному вченню.

Народні прикмети 13 серпня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: навколо місяця кільця — зміниться погода;

молодий місяць і червоного відтінку — погода буде вогкою;

вітер тихий — до сухої та теплої погоди, буря — вересень буде дощовим;

в лісі багато грибів — чекайте на великий урожай хліба наступного року.

Що не можна робити 13 серпня

Сьогодні не можна робити таке:

Не можна плакати та сумувати.

Не слід ходити босоніж по росі.

Заборонено займатися важкою фізичною роботою.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями