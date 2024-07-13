Нельзя загорать и ловить рыбу: что отмечает церковь 13 июля

Церковный праздник сегодня, 13 июля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
13 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
13 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого преподобного Стефана Савваита.
Кто такой святой преподобный Стефан Савваит
Святой преподобный Стефан Савваит, племянник святого Иоанна Дамаскина, родился в 725 году. Десятилетним мальчиком он поступил в Лавру святого Саввы, где провел всю свою жизнь, иногда уединяясь в пустыне для духовных подвигов. Преподобный Стефан имел дар исцеления больных, изгнания злых духов и прозорливость, позволявшую ему угадывать мысли посетителей. Он предсказал день своей смерти, которая наступила в 794 году. Его жизнь была подробно записана учеником Леонтием, оставляя нам ценные свидетельства о святости и подвигах этого выдающегося церковного деятеля.
Народные приметы 13 июля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: пошел сильный дождь — к неурожайному году;
- грачи собираются в стаю — осень будет ранней;
- много ржи на поле — будет большой урожай ягод;
- над лугом много пчел — ждите сухую и теплую погоду;
- темные облака — резко изменится погода.
Что нельзя делать 13 июля
Сегодня нельзя делать следующее:
- Во время грозы нельзя находиться на улице.
- Запрещено ловить рыбу.
- Не стоит загорать на солнце.
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