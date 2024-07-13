Нельзя загорать и ловить рыбу: что отмечает церковь 13 июля

Нельзя загорать и ловить рыбу: что отмечает церковь 13 июля

Церковный праздник сегодня, 13 июля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

13 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

13 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого преподобного Стефана Савваита.

Кто такой святой преподобный Стефан Савваит

Святой преподобный Стефан Савваит, племянник святого Иоанна Дамаскина, родился в 725 году. Десятилетним мальчиком он поступил в Лавру святого Саввы, где провел всю свою жизнь, иногда уединяясь в пустыне для духовных подвигов. Преподобный Стефан имел дар исцеления больных, изгнания злых духов и прозорливость, позволявшую ему угадывать мысли посетителей. Он предсказал день своей смерти, которая наступила в 794 году. Его жизнь была подробно записана учеником Леонтием, оставляя нам ценные свидетельства о святости и подвигах этого выдающегося церковного деятеля.

Народные приметы 13 июля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: пошел сильный дождь — к неурожайному году;
  • грачи собираются в стаю — осень будет ранней;
  • много ржи на поле — будет большой урожай ягод;
  • над лугом много пчел — ждите сухую и теплую погоду;
  • темные облака — резко изменится погода.

Что нельзя делать 13 июля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • Во время грозы нельзя находиться на улице.
  • Запрещено ловить рыбу.
  • Не стоит загорать на солнце.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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