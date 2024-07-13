Не можна засмагати та ловити рибу: що відзначає церква 13 липня

13 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

13 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого преподобного Стефана Савваїта.

Хто такий святий преподобний Стефан Савваїт

Святий преподобний Стефан Савваїт, племінник святого Іоанна Дамаскіна, народився 725 року. Десятирічним хлопчиком він вступив до Лаври святого Сави, де провів усе своє життя, іноді усамітнюючись у пустелі для духовних подвигів. Преподобний Стефан мав дар зцілення хворих, вигнання злих духів та прозорливість, що дозволяла йому вгадувати думки відвідувачів. Він передбачив день своєї смерті, яка настала 794 року. Його життя було детально записане учнем Леонтієм, залишаючи нам цінні свідчення про святість і подвиги цього видатного церковного діяча.

Народні прикмети 13 липня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: пішов сильний дощ — до неврожайного року;

граки збираються у зграю — осінь буде ранньою;

багато жита на полі — буде великий урожай ягід;

над лугом багато бджіл — чекайте на суху і теплу погоду;

темні хмари — різко зміниться погода.

Що не можна робити 13 липня

Сьогодні не можна робити таке:

Під час грози не можна перебувати на вулиці.

Заборонено ловити рибу.

Не варто засмагати.

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