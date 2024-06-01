Нельзя вспоминать сны и ставить забор: что отмечает церковь 1 июня

Нельзя вспоминать сны и ставить забор: что отмечает церковь 1 июня

Церковный праздник сегодня, 1 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

1 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

1 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память  святого мученика Юстина философа и тех, что с ним.

Кто такой святой мученик Юстин философ

Этот день чтит память святого мученика Иустина Философа, который был выдающимся религиозным философом, богословом и учителем Церкви, а также одним из первых христианских апологетов. Родился примерно в 100 году в Наблусе на Западном берегу реки Иордан и умер мученической смертью в 165 году в Риме, где его казнили через обезглавливание.

Получив греческое образование, Юстин сначала был последователем стоиков, однако его жизнь изменилась после встречи со старым сирийским или палестинским христианином, что привело к его обращению в христианство. Основав в Риме философскую школу, Юстин учил «истинной философии», провозглашая науку об Иисусе Христе. Его деятельность оставила глубокий след в истории христианской мысли, ведь он не только защищал христианство от нападок язычников, но и пытался объяснить его сущность через призму философии.

Народные приметы 1 июня

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: утром радуга — ждите дождя;
  • заря имеет яркий красный цвет — рожь будет наливаться;
  • утром чистое и ясное небо — к хорошему урожаю ржи;
  • ветер западный — ближайшие дни ухудшится погода;
  • на небе облака, но цветы лютиков не закрылись — дождя не будет;
  • дождь — к большому урожаю льна.

Что нельзя делать 1 июня

Сегодня нельзя делать следующее:

  • вспоминать о том, что вы видели во сне;
  • ставить забор — в доме произойдет пожар;
  • бездельничать.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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