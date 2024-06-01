Нельзя вспоминать сны и ставить забор: что отмечает церковь 1 июня

Церковный праздник сегодня, 1 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
1 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
1 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого мученика Юстина философа и тех, что с ним.
Кто такой святой мученик Юстин философ
Этот день чтит память святого мученика Иустина Философа, который был выдающимся религиозным философом, богословом и учителем Церкви, а также одним из первых христианских апологетов. Родился примерно в 100 году в Наблусе на Западном берегу реки Иордан и умер мученической смертью в 165 году в Риме, где его казнили через обезглавливание.
Получив греческое образование, Юстин сначала был последователем стоиков, однако его жизнь изменилась после встречи со старым сирийским или палестинским христианином, что привело к его обращению в христианство. Основав в Риме философскую школу, Юстин учил «истинной философии», провозглашая науку об Иисусе Христе. Его деятельность оставила глубокий след в истории христианской мысли, ведь он не только защищал христианство от нападок язычников, но и пытался объяснить его сущность через призму философии.
Народные приметы 1 июня
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: утром радуга — ждите дождя;
- заря имеет яркий красный цвет — рожь будет наливаться;
- утром чистое и ясное небо — к хорошему урожаю ржи;
- ветер западный — ближайшие дни ухудшится погода;
- на небе облака, но цветы лютиков не закрылись — дождя не будет;
- дождь — к большому урожаю льна.
Что нельзя делать 1 июня
Сегодня нельзя делать следующее:
- вспоминать о том, что вы видели во сне;
- ставить забор — в доме произойдет пожар;
- бездельничать.
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