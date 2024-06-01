Не можна згадувати сни та ставити паркан: що відзначає церква 1 червня

1 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

1 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним.

Хто такий святий мученик Юстин філософ

Цей день вшановує пам’ять святого мученика Юстина Філософа, який був видатним релігійним філософом, богословом і вчителем Церкви, а також одним із перших християнських апологетів. Народився приблизно 100 року в Наблусі на Західному березі річки Йордан і помер мученицькою смертю в 165 році в Римі, де його стратили через обезголовлення.

Здобувши грецьку освіту, Юстин спочатку був послідовником стоїків, однак його життя змінилося після зустрічі зі старим сирійським або палестинським християнином, що призвело до його навернення до християнства. Заснувавши в Римі філософську школу, Юстин навчав “істинній філософії”, проголошуючи науку про Ісуса Христа. Його діяльність залишила глибокий слід в історії християнської думки, адже він не лише захищав християнство від нападок язичників, а й намагався пояснити його сутність через призму філософії.

Народні прикмети 1 червня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: вранці веселка — чекайте на дощ;

зоря має яскравий червоний колір — жито буде наливатися;

вранці чисте і ясне небо — до гарного урожаю жита;

вітер західний — найближчі дні погіршиться погода;

на небі хмари, але квіти жовтців не закрилися — дощу не буде;

дощить — до великого урожаю льону.

Що не можна робити 1 червня

Сьогодні не можна робити таке:

згадувати про те, що ви бачили уві сні;

ставити паркан — в будинку станеться пожежа;

ледарювати.

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