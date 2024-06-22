Нельзя ругаться, ссориться и отправляться в дальнюю дорогу: что отмечает церковь 22 июня

Церковный праздник сегодня, 22 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
22 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
22 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
Кто такой святой священномученик Евсевий, епископ Самосатский
Он жил в IV веке и отличался своей непоколебимой верой и преданностью христианству. Он был епископом в городе Самосата, где активно поддерживал верующих во время гонений на христиан. Евсевий был известен своей мудростью и духовной силой, благодаря которым смог обратить многих людей к христианской вере. За свою непоколебимую позицию и противостояние еретикам, он был приговорен к смертной казни. Евсевий принял мученическую смерть, оставив после себя пример большого мужества и преданности Богу.
Народные приметы 22 июня
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: жаркий день — к сильным зимним морозам;
- над берегом реки стелется туман — ждите непогоды;
- дождь в этот день — хорошо уродится зерно;
- на небе появилась радуга — ждите того, что пойдет дождь.
Что нельзя делать 22 июня
Сегодня нельзя делать следующее:
- Запрещено ругаться и ссориться, потому что конфликт будет затяжным.
- Нельзя ходить в баню — наши предки верили, что нечисть может навредить.
- Не стоит отправляться в дальнюю дорогу — путешествие удачным не будет.
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