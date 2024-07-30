Не можна переїдати та торкатися гострих предметів: що відзначає церква 30 липня

Церковне свято сьогодні, 30 липня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
30 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
30 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших.
Хто такі святі апостоли Сила, Силуан, Андронік та інші
Сила був одним з апостолів від 70, які служили разом з апостолом Павлом. У Єрусалимській Церкві він був поважаним чоловіком, “начальником між братиями”. Пізніше Сила став єпископом у Коринті, де активно продовжував свою проповідницьку діяльність, зміцнюючи християнську громаду та розповсюджуючи слово Боже.
Силуан також був одним з апостолів від 70 та співпрацював з апостолом Павлом. Вони разом проповідували в різних містах, несучи світло віри. Після завершення своїх мандрівок, Силуан став єпископом у Фессалоніці, де його служіння залишило глибокий слід у житті місцевих християн.
Андронік, ще один з апостолів від 70, також був відомий своєю невтомною працею на ниві Господній. Він став єпископом Паннонійським, де з великою відданістю проповідував Євангеліє, приводячи багатьох до віри. Його діяльність, як і діяльність інших апостолів, стала важливою частиною становлення ранньої Церкви та поширення християнства у світі.
Народні прикмети 30 липня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: прохолодна погода — найближчим часом не буде опадів;
- в повітрі вже літає павутина — ще довго протримається сонячна погода;
- дощова і вітряна погода — дощитиме кілька днів;
- перед світанком сильно мерехтять зірки — будуть рясні опади.
Що не можна робити 30 липня
Сьогодні не можна робити таке:
- Не варто переїдати.
- Заборонено торкатися гострих предметів.
- Не можна відмовляти людям у допомозі.
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