Не можна переїдати та торкатися гострих предметів: що відзначає церква 30 липня

30 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

30 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших.

Хто такі святі апостоли Сила, Силуан, Андронік та інші

Сила був одним з апостолів від 70, які служили разом з апостолом Павлом. У Єрусалимській Церкві він був поважаним чоловіком, “начальником між братиями”. Пізніше Сила став єпископом у Коринті, де активно продовжував свою проповідницьку діяльність, зміцнюючи християнську громаду та розповсюджуючи слово Боже.

Силуан також був одним з апостолів від 70 та співпрацював з апостолом Павлом. Вони разом проповідували в різних містах, несучи світло віри. Після завершення своїх мандрівок, Силуан став єпископом у Фессалоніці, де його служіння залишило глибокий слід у житті місцевих християн.

Андронік, ще один з апостолів від 70, також був відомий своєю невтомною працею на ниві Господній. Він став єпископом Паннонійським, де з великою відданістю проповідував Євангеліє, приводячи багатьох до віри. Його діяльність, як і діяльність інших апостолів, стала важливою частиною становлення ранньої Церкви та поширення християнства у світі.

Народні прикмети 30 липня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: прохолодна погода — найближчим часом не буде опадів;

в повітрі вже літає павутина — ще довго протримається сонячна погода;

дощова і вітряна погода — дощитиме кілька днів;

перед світанком сильно мерехтять зірки — будуть рясні опади.

Що не можна робити 30 липня

Сьогодні не можна робити таке:

Не варто переїдати.

Заборонено торкатися гострих предметів.

Не можна відмовляти людям у допомозі.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями