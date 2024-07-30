Не можна переїдати та торкатися гострих предметів: що відзначає церква 30 липня

Не можна переїдати та торкатися гострих предметів: що відзначає церква 30 липня

Церковне свято сьогодні, 30 липня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

30 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

30 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших.

Хто такі святі апостоли Сила, Силуан, Андронік та інші

Сила був одним з апостолів від 70, які служили разом з апостолом Павлом. У Єрусалимській Церкві він був поважаним чоловіком, “начальником між братиями”. Пізніше Сила став єпископом у Коринті, де активно продовжував свою проповідницьку діяльність, зміцнюючи християнську громаду та розповсюджуючи слово Боже.

Силуан також був одним з апостолів від 70 та співпрацював з апостолом Павлом. Вони разом проповідували в різних містах, несучи світло віри. Після завершення своїх мандрівок, Силуан став єпископом у Фессалоніці, де його служіння залишило глибокий слід у житті місцевих християн.

Андронік, ще один з апостолів від 70, також був відомий своєю невтомною працею на ниві Господній. Він став єпископом Паннонійським, де з великою відданістю проповідував Євангеліє, приводячи багатьох до віри. Його діяльність, як і діяльність інших апостолів, стала важливою частиною становлення ранньої Церкви та поширення християнства у світі.

Народні прикмети 30 липня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: прохолодна погода — найближчим часом не буде опадів;
  • в повітрі вже літає павутина — ще довго протримається сонячна погода;
  • дощова і вітряна погода — дощитиме кілька днів;
  • перед світанком сильно мерехтять зірки — будуть рясні опади.

Що не можна робити 30 липня

Сьогодні не можна робити таке:

  • Не варто переїдати.
  • Заборонено торкатися гострих предметів.
  • Не можна відмовляти людям у допомозі.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk