Нельзя опаздывать на свидания и выносить мусор: что отмечает церковь 21 июня

Церковный праздник сегодня, 21 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
21 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
21 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого мученика Юлиана Тарсийского.
Кто такой святой мученик Юлиан Тарсийский
Он жил в IV веке и стал одним из христианских мучеников того времени. Рожденный в семье с разными вероисповеданиями, где отец был язычником, а мать — христианкой, Юлиан с юных лет выбрал христианскую веру. Перед проконсулом Марцианом он твердо исповедовал свою веру, за что был подвергнут жестоким мучениям. Юлиан, которому было всего 18 лет, был помещен в мешок с песком и ядовитыми змеями, а затем брошен в море, что стало причиной его мученической смерти.
Народные приметы 21 июня
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: гроза — непогода не затянется;
- после дождя солнце яркое — вечером опять пойдет дождь;
- на небе радуга — к хорошей погоде;
- утром листья кувшинки не поднимаются над водой — ждите дождя после обеда;
- стягиваются облака — к непогоде.
Что нельзя делать 21 июня
Сегодня нельзя делать следующее:
- ссориться с родными, потому что ссора затянется надолго;
- опаздывать на свидание — потеряете свое счастье;
- выносить мусор и мыть полы.
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