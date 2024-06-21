Нельзя опаздывать на свидания и выносить мусор: что отмечает церковь 21 июня

Нельзя опаздывать на свидания и выносить мусор: что отмечает церковь 21 июня

Церковный праздник сегодня, 21 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

21 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

21 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память  святого мученика Юлиана Тарсийского.

Кто такой святой мученик Юлиан Тарсийский

Он жил в IV веке и стал одним из христианских мучеников того времени. Рожденный в семье с разными вероисповеданиями, где отец был язычником, а мать — христианкой, Юлиан с юных лет выбрал христианскую веру. Перед проконсулом Марцианом он твердо исповедовал свою веру, за что был подвергнут жестоким мучениям. Юлиан, которому было всего 18 лет, был помещен в мешок с песком и ядовитыми змеями, а затем брошен в море, что стало причиной его мученической смерти.

Народные приметы 21 июня

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: гроза — непогода не затянется;
  • после дождя солнце яркое — вечером опять пойдет дождь;
  • на небе радуга — к хорошей погоде;
  • утром листья кувшинки не поднимаются над водой — ждите дождя после обеда;
  • стягиваются облака — к непогоде.

Что нельзя делать 21 июня

Сегодня нельзя делать следующее:

  • ссориться с родными, потому что ссора затянется надолго;
  • опаздывать на свидание — потеряете свое счастье;
  • выносить мусор и мыть полы.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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