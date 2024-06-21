Не можна запізнюватися на побачення та виносити сміття: що відзначає церква 21 червня

Не можна запізнюватися на побачення та виносити сміття: що відзначає церква 21 червня

Церковне свято сьогодні, 21 червня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

21 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

21 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують святого мученика Юліана Тарсійського.

Хто такий святий мученик Юліан Тарсійський

Він жив у IV столітті та став одним із християнських мучеників того часу. Народжений у родині з різними віросповіданнями, де батько був язичником, а мати – християнкою, Юліан з юних років вибрав християнську віру. Перед проконсулом Марціаном він твердо сповідував свою віру, за що був підданий жорстоким мукам. Юліан, якому було лише 18 років, був поміщений у мішок з піском і отруйними зміями, а потім кинутий у море, що стало причиною його мученицької смерті.

Народні прикмети 21 червня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: гроза – негода не затягнеться;
  • після дощу сонце яскраве – ввечері знову піде дощ;
  • на небі веселка – до гарної погоди;
  • вранці листя латаття не піднімається над водою – чекайте на дощ після обіду;
  • стягуються хмари – до негоди.

Що не можна робити 21 червня

Сьогодні не можна робити таке:

  • сваритися з рідними, тому що сварка затягнеться надовго;
  • запізнюватися на побачення – втратите своє щастя;
  • виносити сміття і мити підлогу.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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