Не можна запізнюватися на побачення та виносити сміття: що відзначає церква 21 червня

Церковне свято сьогодні, 21 червня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
21 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
21 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують святого мученика Юліана Тарсійського.
Хто такий святий мученик Юліан Тарсійський
Він жив у IV столітті та став одним із християнських мучеників того часу. Народжений у родині з різними віросповіданнями, де батько був язичником, а мати – християнкою, Юліан з юних років вибрав християнську віру. Перед проконсулом Марціаном він твердо сповідував свою віру, за що був підданий жорстоким мукам. Юліан, якому було лише 18 років, був поміщений у мішок з піском і отруйними зміями, а потім кинутий у море, що стало причиною його мученицької смерті.
Народні прикмети 21 червня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: гроза – негода не затягнеться;
- після дощу сонце яскраве – ввечері знову піде дощ;
- на небі веселка – до гарної погоди;
- вранці листя латаття не піднімається над водою – чекайте на дощ після обіду;
- стягуються хмари – до негоди.
Що не можна робити 21 червня
Сьогодні не можна робити таке:
- сваритися з рідними, тому що сварка затягнеться надовго;
- запізнюватися на побачення – втратите своє щастя;
- виносити сміття і мити підлогу.
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