Нельзя бездельничать и заниматься тяжелым физическим трудом: что отмечает церковь 5 июля

Церковный праздник сегодня, 5 июля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
5 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
5 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого преподобного Афанасия Атонского
Кто такой святой преподобный Афанасий Атонский
Родился в 920 году в городе Трапезунте на побережье Черного моря в Малой Азии. После завершения обучения он стал профессором в Царьграде, где снискал уважение и признание. Познакомившись со святым Михаилом Малееном, Атанасий решил отдать свою жизнь служению Богу и поступил в монастырь Киминаса в Битинии. Однако его дух искал большей удаленности от мира, поэтому он тайно отправился на гору Афон. Там, в 961 году, он основал первый монастырь и стал настоятелем для 58 общин монахов. Афанасий вел строгую и аскетическую жизнь, способствуя организации монашеской жизни на Афоне. Он умер в 1003 году, оставив после себя наследство как отец упорядоченной монашеской жизни на Святой Горе.
Народные приметы 5 июля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: луна на небе яркая — осень будет теплой и сухой;
- утром радуга — пойдет дождь, днем — к сильному ветру;
- луна светит как будто зеленоватым светом — будет дождь;
- капельки влаги появились на листьях клена — ждите затяжных дождей через два дня.
Что нельзя делать 5 июля
Сегодня нельзя делать следующее:
- Нельзя бездельничать — придет нищета.
- Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не стоит после обеда работать — все срочные дела сделайте в первой половине дня.
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