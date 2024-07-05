Нельзя бездельничать и заниматься тяжелым физическим трудом: что отмечает церковь 5 июля

5 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

5 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого преподобного Афанасия Атонского

Кто такой святой преподобный Афанасий Атонский

Родился в 920 году в городе Трапезунте на побережье Черного моря в Малой Азии. После завершения обучения он стал профессором в Царьграде, где снискал уважение и признание. Познакомившись со святым Михаилом Малееном, Атанасий решил отдать свою жизнь служению Богу и поступил в монастырь Киминаса в Битинии. Однако его дух искал большей удаленности от мира, поэтому он тайно отправился на гору Афон. Там, в 961 году, он основал первый монастырь и стал настоятелем для 58 общин монахов. Афанасий вел строгую и аскетическую жизнь, способствуя организации монашеской жизни на Афоне. Он умер в 1003 году, оставив после себя наследство как отец упорядоченной монашеской жизни на Святой Горе.

Народные приметы 5 июля

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: луна на небе яркая — осень будет теплой и сухой;

утром радуга — пойдет дождь, днем — к сильному ветру;

луна светит как будто зеленоватым светом — будет дождь;

капельки влаги появились на листьях клена — ждите затяжных дождей через два дня.

Что нельзя делать 5 июля

Сегодня нельзя делать следующее:

Нельзя бездельничать — придет нищета.

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Не стоит после обеда работать — все срочные дела сделайте в первой половине дня.

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