Нельзя бездельничать и заниматься тяжелым физическим трудом: что отмечает церковь 5 июля

Нельзя бездельничать и заниматься тяжелым физическим трудом: что отмечает церковь 5 июля

Церковный праздник сегодня, 5 июля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

5 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

5 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого преподобного Афанасия Атонского

Кто такой святой преподобный Афанасий Атонский

Родился в 920 году в городе Трапезунте на побережье Черного моря в Малой Азии. После завершения обучения он стал профессором в Царьграде, где снискал уважение и признание. Познакомившись со святым Михаилом Малееном, Атанасий решил отдать свою жизнь служению Богу и поступил в монастырь Киминаса в Битинии. Однако его дух искал большей удаленности от мира, поэтому он тайно отправился на гору Афон. Там, в 961 году, он основал первый монастырь и стал настоятелем для 58 общин монахов. Афанасий вел строгую и аскетическую жизнь, способствуя организации монашеской жизни на Афоне. Он умер в 1003 году, оставив после себя наследство как отец упорядоченной монашеской жизни на Святой Горе.

Народные приметы 5 июля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: луна на небе яркая — осень будет теплой и сухой;
  • утром радуга — пойдет дождь, днем — к сильному ветру;
  • луна светит как будто зеленоватым светом — будет дождь;
  • капельки влаги появились на листьях клена — ждите затяжных дождей через два дня.

Что нельзя делать 5 июля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • Нельзя бездельничать — придет нищета.
  • Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Не стоит после обеда работать — все срочные дела сделайте в первой половине дня.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua