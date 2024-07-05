Не можна байдикувати та займатися важкою фізичною працею: що відзначає церква 5 липня

Не можна байдикувати та займатися важкою фізичною працею: що відзначає церква 5 липня

Церковне свято сьогодні, 5 липня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

5 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

5 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого преподобного Атанасія Атонського

Хто такий святий преподобний Атанасій Атонський

Народився 920 року в місті Трапезунті на узбережжі Чорного моря в Малій Азії. Після завершення навчання він став професором у Царгороді, де здобув повагу і визнання. Познайомившись зі святим Михаїлом Малеєном, Атанасій вирішив віддати своє життя служінню Богові і вступив до монастиря Кимінаса в Бітинії. Однак його дух шукав більшої віддаленості від світу, тому він таємно вирушив на гору Афон. Там, у 961 році, він заснував перший монастир і став настоятелем для 58 спільнот ченців. Атанасій вів суворе і аскетичне життя, сприяючи організації чернечого життя на Афоні. Він помер у 1003 році, залишивши по собі спадок як батько упорядкованого чернечого життя на Святій Горі.

Народні прикмети 5 липня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: місяць на небі яскравий — осінь буде теплою і сухою;
  • вранці веселка — піде дощ, вдень — до сильного вітру;
  • місяць світить наче зеленуватим світлом — дощитиме;
  • крапельки вологи з’явилися на листі клена — чекайте на затяжні дощі через два дні.

Що не можна робити 5 липня

Сьогодні не можна робити таке:

  • Не можна байдикувати — прийдуть злидні.
  • Заборонено займатися важкою фізичною працею.
  • Не варто після обіду працювати — всі нагайні справи зробіть в першій половині дня.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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