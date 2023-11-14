В Одессе стартовал отопительный сезон: когда станет тепло в квартирах

Об этом сообщила директор КП «Теплоснабжение г. Одессы» Анна Позднякова.

По ее словам, процесс подключения котельных продолжается. В настоящее время уже 70 из них, обеспечивающих теплом социальные объекты, включены. Следующими будут подключать котельные, которые снабжают теплом жилые дома.

С сегодняшнего дня приступили к включению больших котельных. Но они будут включаться постепенно.

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Также Позднякова обратилась к управляющим компаниям в ОСМД ЖСК Одессы. Она призывает открывать задвижки на домах, чтобы котельные как можно скорее могли подать тепло в квартиры одесситов.

Позднякова добавила, что «Теплоснабжение» работает, поэтапно тепло появится в домах всех жителей Одессы. В общей сложности этот процесс займет около 10 дней.

Ранее в Одесской ОВА назвали ориентировочные даты начала отопительного сезона в городах области, использующих централизованное теплоснабжение. Следующими на очереди такие города Одесской области:

Измаил – 15.11;

Теплодар – 15.11;

Черноморск – 20.11;

Белгород-Днестровский – 20.11;

Южный – 20.11.