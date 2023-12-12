Новости Одессы и Одесской области

Некоторые улицы Одессы 12 декабря останутся без света: адреса

Некоторые улицы Одессы 12 декабря останутся без света: адреса

Сегодня, 12 декабря, в ДТЭК «Одесские электросети» проводят плановые ремонтные работы. Часть улиц города осталась без света до вечера.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Северный РЭС

Работы продлятся до 14:00:

  • Хуторская, 15-71,
  • Ак. Панкратовой, 1-31,
  • Круговая, 10-58,
  • Хавкина, 1-31,
  • Степовая, 1-31,
  • Геологическая, 9,9а, 23 а.

Работы продлятся до 18:00:

  • пер. 4-5-й Деревообрабатывающий, 1-147,
  • М.Боровского, 1/17/корп. 2,
  • 1-я Сортировочная, 36-44,
  • Красная, 7,9,15,
  • Лузановская, 65,67,
  • Химическая, 200-216.

Читайте также: Обстрелы россиян и непогода спровоцировали дефицит в энергосистеме Украины

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • Заньковецкой, 4,6,
  • Мельницкая, 2,
  • Михайловская, 51-72,
  • Пишоновская, 12/1,
  • пер. Интернациональный, 2-18
  • Степовая, 56-68,
  • Педагогическая, 46,46а,
  • Манежная, 28-36,
  • спуск Матросский, 3-18.

Южный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • Инглези, 3а,
  • Небесной Сотни, 3-11.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить