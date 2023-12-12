Некоторые улицы Одессы 12 декабря останутся без света: адреса

Сегодня, 12 декабря, в ДТЭК «Одесские электросети» проводят плановые ремонтные работы. Часть улиц города осталась без света до вечера.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
Северный РЭС
Работы продлятся до 14:00:
- Хуторская, 15-71,
- Ак. Панкратовой, 1-31,
- Круговая, 10-58,
- Хавкина, 1-31,
- Степовая, 1-31,
- Геологическая, 9,9а, 23 а.
Работы продлятся до 18:00:
- пер. 4-5-й Деревообрабатывающий, 1-147,
- М.Боровского, 1/17/корп. 2,
- 1-я Сортировочная, 36-44,
- Красная, 7,9,15,
- Лузановская, 65,67,
- Химическая, 200-216.
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Центральный РЭС
Работы продлятся до 19:00:
- Заньковецкой, 4,6,
- Мельницкая, 2,
- Михайловская, 51-72,
- Пишоновская, 12/1,
- пер. Интернациональный, 2-18
- Степовая, 56-68,
- Педагогическая, 46,46а,
- Манежная, 28-36,
- спуск Матросский, 3-18.
Южный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- Инглези, 3а,
- Небесной Сотни, 3-11.