Деякі вулиці Одеси 12 грудня залишаться без світла: адреси

Сьогодні, 12 грудня, у ДТЕК “Одеські електромережі” проводять планові ремонтні роботи. Частина вулиць міста залишилась без світла до вечора.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 14:00:
- Хуторська, 15-71,
- Ак.Панкратової, 1-31,
- Кругова, 10-58,
- Хавкіна, 1-31,
- Степова, 1-31,
- Геологічна, 9,9а, 23 а.
Роботи триватимуть до 18:00:
- пров. 4-5-й Деревообробний, 1-147,
- М.Боровського, 1/17/корп. 2,
- 1-а Сортувальна, 36-44,
- Червона, 7,9,15,
- Лузанівська, 65,67,
- Хімічна, 200-216.
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Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- Заньковецької, 4,6,
- Мельницька, 2,
- Михайлівська, 51-72,
- Пішонівська, 12/1,
- пров. Інтернаціональний, 2-18,
- Степова, 56-68,
- Педагогічна, 46,46а,
- Манежна, 28-36,
- узвіз Матроський, 3-18.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть 17:00:
- Інглезі, 3а,
- Небесної Сотні, 3-11.