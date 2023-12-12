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Деякі вулиці Одеси 12 грудня залишаться без світла: адреси

Деякі вулиці Одеси 12 грудня залишаться без світла: адреси

Сьогодні, 12 грудня, у ДТЕК “Одеські електромережі” проводять планові ремонтні роботи. Частина вулиць міста залишилась без світла до вечора.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 14:00:

  • Хуторська, 15-71,
  • Ак.Панкратової, 1-31,
  • Кругова, 10-58,
  • Хавкіна, 1-31,
  • Степова, 1-31,
  • Геологічна, 9,9а, 23 а.

Роботи триватимуть до 18:00:

  • пров. 4-5-й Деревообробний, 1-147,
  • М.Боровського, 1/17/корп. 2,
  • 1-а Сортувальна, 36-44,
  • Червона, 7,9,15,
  • Лузанівська, 65,67,
  • Хімічна, 200-216.

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Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Заньковецької, 4,6,
  • Мельницька, 2,
  • Михайлівська, 51-72,
  • Пішонівська, 12/1,
  • пров. Інтернаціональний, 2-18,
  • Степова, 56-68,
  • Педагогічна, 46,46а,
  • Манежна, 28-36,
  • узвіз Матроський, 3-18.

Південний РЕМ

Роботи триватимуть 17:00:

  • Інглезі, 3а,
  • Небесної Сотні, 3-11.
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