Деякі одесити проведуть суботній день без світла – хто саме

Сьогодні, у суботу, 2 листопада 2024 року, в Одесі через планові роботи кілька десятків вулиць залишаться без світла до вечора.
Про це повідомляє Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офіційно».
Плани проведення робіт на сьогоднішній день такі:
Південний РЕМ
- Рибальська, 20;
- Айвазовського (Тимірязєва), 34;
- Абрикосова;
- пров. Абрикосовий, 1-29;
- Рівності, 84;
- пров. 1-ї Рівності, 86, 90, 92, 197;
- Дачна, 4/2;
- Лігінська (Макаренка);
- Фонтанська дорога, 106/37, 106/40;
- Дубовий Гай;
- Бориса Едуардса (Писарєва), 28-40в;
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.
Роботи до 18:00.
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Центральний РЕМ
- Середня, 24/корп.1, 24/корп.2, 24/корп.3, 24/корп.4, 24/корп.5, 24/корп.6, 24/корп.7.
Роботи до 17:00.
Північний РЕМ
- З 4-ї до 12-ї лінії на житловому масиві;
- з 36-ї до 54-ї лінії на житловому масиві;
- Адама Міцкевича, 1-35;
- Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова);
- Вишнева;
- Вітроганова;
- Павла Клепацького (Гаріна);
- Трусівська (Далекосхідна);
- Грушева (Дем’янова), 1-13а;
- Дніпровська, 1-40;
- Донецька;
- Івана Луценка;
- Капітана Кузнєцова;
- Керченська, 101-131;
- Кінноармійська;
- Юзефа Крашевського (Крилова);
- Бахмутська (Курська);
- Лесі Українки, 1-86а;
- Котлєєвська (Ломоносова);
- Луцька;
- Мацієвської, 41-60а;
- Мелітопольська, 1-58а;
- Нерубайська, 29-42а;
- Перемоги;
- Пісочна;
- Ракетна, 1-18;
- Рельєфна, 1-35;
- Роздільна;
- Маріупольська (Ростовська), 1-19а;
- Сашка Хорошенко, 23а;
- Серогодського;
- Сімферопольська, 1-24;
- Слобідська, 43-68;
- Соляна;
- Степова, 1-14;
- Центральна, 2-38;
- Шептицького, 7-89;
- Яблучна, 1-4;
- пров. 2-й Керченський, 1-15;
- пров. 2-й Польовий, 5;
- пров. Вишневий, 2а-14а;
- пров. Пісочний, 1-4;
- пр. Князя Володимира Великого (Добровольського), 1-57а.
Роботи до 19:00.
Як повідомлялося, з понеділка, 4 листопада, в Одесі починається опалювальний сезон.