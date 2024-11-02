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Деякі одесити проведуть суботній день без світла – хто саме

Деякі одесити проведуть суботній день без світла – хто саме

Сьогодні, у суботу, 2 листопада 2024 року, в Одесі через планові роботи кілька десятків вулиць залишаться без світла до вечора.

Про це повідомляє Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офіційно».

Плани проведення робіт на сьогоднішній день такі:

Південний РЕМ

  • Рибальська, 20;
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34;
  • Абрикосова;
  • пров. Абрикосовий, 1-29;
  • Рівності, 84;
  • пров. 1-ї Рівності, 86, 90, 92, 197;
  • Дачна, 4/2;
  • Лігінська (Макаренка);
  • Фонтанська дорога, 106/37, 106/40;
  • Дубовий Гай;
  • Бориса Едуардса (Писарєва), 28-40в;
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Роботи до 18:00.

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Центральний РЕМ

  • Середня, 24/корп.1, 24/корп.2, 24/корп.3, 24/корп.4, 24/корп.5, 24/корп.6, 24/корп.7.

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ

  • З 4-ї до 12-ї лінії на житловому масиві;
  • з 36-ї до 54-ї лінії на житловому масиві;
  • Адама Міцкевича, 1-35;
  • Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова);
  • Вишнева;
  • Вітроганова;
  • Павла Клепацького (Гаріна);
  • Трусівська (Далекосхідна);
  • Грушева (Дем’янова), 1-13а;
  • Дніпровська, 1-40;
  • Донецька;
  • Івана Луценка;
  • Капітана Кузнєцова;
  • Керченська, 101-131;
  • Кінноармійська;
  • Юзефа Крашевського (Крилова);
  • Бахмутська (Курська);
  • Лесі Українки, 1-86а;
  • Котлєєвська (Ломоносова);
  • Луцька;
  • Мацієвської, 41-60а;
  • Мелітопольська, 1-58а;
  • Нерубайська, 29-42а;
  • Перемоги;
  • Пісочна;
  • Ракетна, 1-18;
  • Рельєфна, 1-35;
  • Роздільна;
  • Маріупольська (Ростовська), 1-19а;
  • Сашка Хорошенко, 23а;
  • Серогодського;
  • Сімферопольська, 1-24;
  • Слобідська, 43-68;
  • Соляна;
  • Степова, 1-14;
  • Центральна, 2-38;
  • Шептицького, 7-89;
  • Яблучна, 1-4;
  • пров. 2-й Керченський, 1-15;
  • пров. 2-й Польовий, 5;
  • пров. Вишневий, 2а-14а;
  • пров. Пісочний, 1-4;
  • пр. Князя Володимира Великого (Добровольського), 1-57а.

Роботи до 19:00.

Як повідомлялося, з понеділка, 4 листопада, в Одесі починається опалювальний сезон.

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