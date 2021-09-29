«Недолго музыка играла»: экс-главу Одесской таможни уволили из Госпотребслужбы спустя месяц

Как сообщила в своем Телеграм-канале журналистка Ирина Гриб, Пубрик был уволен с поста приказом главы госслужбы Владиславs Магалецкой от 23 сентября этого года. Она также опубликовала соответствующий документ.

«Недолго музыка играла – недолго Пудрик танцевал»,

– иронически прокомментировала она увольнение Пудрика.

Чем «прославился» Денис Пудрик?

Напомним, Дениса Пудрика назначили главой управления Госпотребслужбы в Одесской области 26 августа 2021 года.

В августе 2020 года Денис Пудрик был назначен исполняющим обязанности начальника Одесской таможни. 21 октября того же года он был уволен из-за негативных результатов в работе таможни и смещен в заместители руководителя этого же подразделения.

Также сообщалось, что Государственная таможенная служба возбудила в отношении замначальника Одесской таможни Дениса Пудрика дисциплинарное производство. Не исключено, что Пудрик угодил в сотню подозреваемых в связях с контрабандистами.

Ранее Денис Пудрик был начальником Бердянской, Донецкой, Черниговской, Львовской таможен. В 2012-2014 годах возглавлял Крымскую таможню.