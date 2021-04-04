Экс-глава Одесской таможни угодил под дисциплинарное производство

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На время осуществления производства Пудрика отстранили от исполнения должностных обязанностей.

Ранее стало известно, что из украинской таможни за день уволили 100 сотрудников, которых подозревают в связях с контрабандистами. В частности, в Одесской таможне отстранены от должностей 22 сотрудника.

Не исключено, что Пудрик угодил в сотню подозреваемых в пособничестве контрабандистам.

Напомним, в августе 2020 года Денис Пудрик был назначен исполняющим обязанности начальника Одесской таможни. 21 октября того же года он был уволен из-за негативных результатов в работе таможни и смещен в заместители руководителя этого же подразделения.

Ранее Денис Пудрик был начальником Бердянской, Донецкой, Черниговской, Львовской таможен. В 2012-2014 годах возглавлял Крымскую таможню.