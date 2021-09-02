Бывший глава Одесской таможни возглавил Госпотребслужбу

Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области получило нового начальника – им стал бывший и.о. главы Одесской таможни Денис Пудрик.

Как сообщает пресс-служба Главка Госпотребслужбы, Пудрика официально назначили на должность нового начальника ведомства в Одесской области 26 августа.

Напомним, в августе 2020 года Денис Пудрик был назначен исполняющим обязанности начальника Одесской таможни. 21 октября того же года он был уволен из-за негативных результатов в работе таможни и смещен в заместители руководителя этого же подразделения.

Ранее Денис Пудрик был начальником Бердянской, Донецкой, Черниговской, Львовской таможен. В 2012-2014 годах возглавлял Крымскую таможню.

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