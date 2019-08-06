Небывалое представление: Дмитрий Быков таки споёт для одесситов в Зелёном театре

Дмитрий Быков не один раз заявлял, что только в Одессе ему так хорошо, что хочется петь. Оказалось, что известный писатель и поэт совсем не шутил.

Первое публичное выступление Дмитрия Львовича с песнями на его стихи состоится в Одессе. Сегодня в Зелёном театре уже вовсю идут репетиции с музыкантами.

Таким образом журналисты, писавшие о том, что Быков пел на выступлении в одесском «Пассаже», окажутся правы задним числом.

Небывалое представление состоится завтра, 7 августа в 20:00 в Зелёном театре. Дмитрий Быков прочтет свои стихи, пообщается со зрителями и действительно исполнит несколько зажигательных песен.