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Новости Одессы и Одесской области

Небывалое представление: Дмитрий Быков таки споёт для одесситов в Зелёном театре

Небывалое представление: Дмитрий Быков таки споёт для одесситов в Зелёном театре

Дмитрий Быков не один раз заявлял, что только в Одессе ему так хорошо, что хочется петь. Оказалось, что известный писатель и поэт совсем не шутил.

Первое публичное выступление Дмитрия Львовича с песнями на его стихи состоится в Одессе. Сегодня в Зелёном театре уже вовсю идут репетиции с музыкантами.

Таким образом журналисты, писавшие о том, что Быков пел на выступлении в одесском «Пассаже», окажутся правы задним числом.

Дмитрий Быков, репетиция
Дмитрий Быков, репетиция
Дмитрий Быков, репетиция
Дмитрий Быков, репетиция
Дмитрий Быков, репетиция

Небывалое представление состоится завтра, 7 августа в 20:00 в Зелёном театре. Дмитрий Быков прочтет свои стихи, пообщается со зрителями и действительно исполнит несколько зажигательных песен.

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