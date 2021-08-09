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Не забудьте поздравить Платонов

Не забудьте поздравить Платонов

Сегодня, 9 августа, день ангела отмечают Платоны.

Платон — имя греческого происхождения и в переводе означает «широкоплечий». Одним из самых известных носителей имени был древнегреческий философ Платон.

Считается, что у мужчины с таким именем всё быстро схватывают, могут увидеть проблему в целом, но часто увязают в мелочах. Они независимы и не терпят принуждения, лучший способ заставить их сделать то, что вам хочется — деликатность и ласка.

Платоны, рожденные летом, скорее, интроверты — они больше погружены в свои собственные раздумья и мало увлечены событиями мира. Делиться своими переживаниями не любят и сложно заводят друзей. При этом Платоны гостеприимны, аккуратны и немного брезгливы. Успехов в работе добиваются благодаря своему трудолюбию.

Если в вашем окружении есть Платоны, не забудьте их поздравить.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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