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Новости Одессы и Одесской области

Не выходя из дома: для украинцев запустили онлайн-консультацию с врачами

Не выходя из дома: для украинцев запустили онлайн-консультацию с врачами

Во время карантина с помощью приложения Doctor Online украинцы могут получить консультацию врача в режиме «онлайн». Связаться с доктором можно будет посредствам обычного звонка, переписки в чате или видео-вызова.

Пользователи приложения, не выходя из дома, смогут:

·    бесплатно проконсультироваться со специалистами;

·    получить предварительную диагностику и рецепт;

·    по рецепту заказать доставку лекарств;

·    получать напоминание о приеме лекарств каждый день;

·    заказать анализы на дом и загрузить их результаты в приложение.

На сегодня в поддержке приложения “Doctor Online” работают 40 квалифицированных специалистов. Среди них есть семейные врачи, терапевты, педиатры, урологи, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и невропатологи. За сутки они готовы провести до 5 тысяч консультаций.

Приложение “Doctor Online” доступно для загрузки на Play Market  и App Store.

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