Не выходя из дома: для украинцев запустили онлайн-консультацию с врачами

Во время карантина с помощью приложения Doctor Online украинцы могут получить консультацию врача в режиме «онлайн». Связаться с доктором можно будет посредствам обычного звонка, переписки в чате или видео-вызова.
Пользователи приложения, не выходя из дома, смогут:
· бесплатно проконсультироваться со специалистами;
· получить предварительную диагностику и рецепт;
· по рецепту заказать доставку лекарств;
· получать напоминание о приеме лекарств каждый день;
· заказать анализы на дом и загрузить их результаты в приложение.
На сегодня в поддержке приложения “Doctor Online” работают 40 квалифицированных специалистов. Среди них есть семейные врачи, терапевты, педиатры, урологи, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и невропатологи. За сутки они готовы провести до 5 тысяч консультаций.
Приложение “Doctor Online” доступно для загрузки на Play Market и App Store.
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