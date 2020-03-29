Не выходя из дома: для украинцев запустили онлайн-консультацию с врачами

Во время карантина с помощью приложения Doctor Online украинцы могут получить консультацию врача в режиме «онлайн». Связаться с доктором можно будет посредствам обычного звонка, переписки в чате или видео-вызова.

Пользователи приложения, не выходя из дома, смогут:

· бесплатно проконсультироваться со специалистами;

· получить предварительную диагностику и рецепт;

· по рецепту заказать доставку лекарств;

· получать напоминание о приеме лекарств каждый день;

· заказать анализы на дом и загрузить их результаты в приложение.

На сегодня в поддержке приложения “Doctor Online” работают 40 квалифицированных специалистов. Среди них есть семейные врачи, терапевты, педиатры, урологи, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и невропатологи. За сутки они готовы провести до 5 тысяч консультаций.

Приложение “Doctor Online” доступно для загрузки на Play Market и App Store.

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