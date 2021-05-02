Не выезжая на маевку: одесситам предлагают шашлык «с колес» (фото)

Майские праздники – традиционно пора пикников и шашлыков. Но не у всех есть возможность (да и желание) выезжать на природу за город, да и погода весьма непредсказуема и часто вносит свои коррективы в планы отдыхающих. А вкусного мяса между тем, хочется. И вот у одесситов появилась такая возможность: теперь отведать шашлык, курицу на углях и колбаски-барбекю можно практически возле дома.

С начала весны Одессу заполонили передвижные мангалы – шашлычницы (барбекюшницы) на колесах. Представленное меню весьма обширно: здесь и шашлык, и запеченная свинина (рулька либо шея), и курица (как целиком, так и частями), и колбаски разных видов. Что до цен, то за 100 грамм продукции просят от 160 до 200 грн. А весьма увесистый кусок свинины, например, обойдется примерно в 260-300 грн. Причем продавцы готовы даже сделать скидку «если заберете все».

Стоит отметить, что не все одесситы оценили новшество. Некоторые жалуются в соцсетях на сильный дым, идущий от мангалов (хотя, заметим, ни один из них не был нами замечен непосредственно под окнами жилых домов), а также на то, что мясо зачастую недожарено. Ну, тут уж как повезет и смотря в каком месте брать. Так, купленная нами свиная рулька в фольге действительно оказалась немного сыровата, а вот приобретенная к Пасхе уже в другом месте свиная шея оказалась довольно вкусной, «почти как шашлык».

Так что любителям мяса «с дымком», на наш взгляд, имеет смысл попробовать мясные лакомства «с колес», авось и придется по вкусу.

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