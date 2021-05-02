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Не выезжая на маевку: одесситам предлагают шашлык «с колес» (фото)

Не выезжая на маевку: одесситам предлагают шашлык «с колес» (фото)

Майские праздники – традиционно пора пикников и шашлыков. Но не у всех есть возможность (да и желание) выезжать на природу за город, да и погода весьма непредсказуема и часто вносит свои коррективы в планы отдыхающих. А вкусного мяса между тем, хочется. И вот у одесситов появилась такая возможность: теперь отведать шашлык, курицу на углях и колбаски-барбекю можно практически возле дома.

С начала весны Одессу заполонили передвижные мангалы – шашлычницы (барбекюшницы) на колесах. Представленное меню весьма обширно: здесь и шашлык, и запеченная свинина (рулька либо шея), и курица (как целиком, так и частями), и колбаски разных видов. Что до цен, то за 100 грамм продукции просят от 160 до 200 грн. А весьма увесистый кусок свинины, например, обойдется примерно в 260-300 грн. Причем продавцы готовы даже сделать скидку «если заберете все».

передвижная шашлычница

мангал на колесах в Одессе

Меню весьма разнообразно

мангал на колесах, курица

Стоит отметить, что не все одесситы оценили новшество. Некоторые жалуются в соцсетях на сильный дым, идущий от мангалов (хотя, заметим, ни один из них не был нами замечен непосредственно под окнами жилых домов), а также на то, что мясо зачастую недожарено. Ну, тут уж как повезет и смотря в каком месте брать. Так, купленная нами свиная рулька в фольге действительно оказалась немного сыровата, а вот приобретенная к Пасхе уже в другом месте свиная шея оказалась довольно вкусной, «почти как шашлык».

мангал на колесах, дым

Некоторые жалуются на дым

Так что любителям мяса «с дымком», на наш взгляд, имеет смысл попробовать мясные лакомства «с колес», авось и придется по вкусу.

мангал на колесах, Новый рынок

на Новом рынке

мангал на колесах, в дождь

Мясо жарят даже в дождь

мангал на колесах в Одессе2

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